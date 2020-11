Tredicesima di andata, ecco i risultati della domenica

Altre notizie brevi

sabato, 28 novembre 2020, 18:25

Alla vigilia del derby tra Pistoiese e Lucchese, come riporta www.pistoiasport.com, ha parlato anche il tecnico degli arancioni Giancarlo Riolfo, che proprio contro i rossoneri farà il suo esordio in panchina: "Nel recupero di mercoledì la Lucchese ha avuto un mezzo tracollo psicologico soprattutto nel primo tempo, ma è los...

sabato, 28 novembre 2020, 17:45

Ancora una vittoria per il Renate capoclassifica che vince fuori casa 2-0 contro la Pergolettese nell'anticipo valido per la tredicesima di andata.

venerdì, 27 novembre 2020, 18:33

Tredicesima di campionato che andrà in scena nel prossimo fine settimana, con incontri però spalmati in tre giorni. Ecco il programma:

venerdì, 27 novembre 2020, 14:32

In merito alla proposta dell’Assemblea di Lega di Serie B che ha votato per diminuire il numero delle retrocessioni nell’attuale stagione per aumentare il numero di club nella serie cadetta, il presidente dalla Lega Pro Francesco Ghirelli dichiara: “La proposta della serie B? I cambi di format chiedono il consenso...