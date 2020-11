Undicesima di andata, i primi risultati di giornata

Altre notizie brevi

domenica, 15 novembre 2020, 22:23

Il posticipo serale valido per l'undicesima di andata tra Como e Pro Vercelli è terminato con la vittoria in trasferta dei piemontesi per 2-1.

domenica, 15 novembre 2020, 19:20

Terminano altre tre gare valide per l'undicesima di andata. Ecco i risultati finali con il Renate che vince e va da solo in testa:

domenica, 15 novembre 2020, 12:35

Con un comunicato ufficiale la Pergolettese ha annunciato che mister Matteo Contini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di responsabile della prima squadra.

sabato, 14 novembre 2020, 22:38

L'anticipo del sabato, valido per l'undicesima di andata, tra Livorno e Carrarese si è concluso 2-1 per i marmiferi che con questa vittoria si portano, almeno temporaneamente, al comando in coabitazione con il Renate che giocherà domani a Novara.