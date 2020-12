Figc, la Lega Pro appoggerà Gravina

venerdì, 4 dicembre 2020, 14:35

Si è riunito oggi il tavolo della riforma calcio della Lega Pro, i lavori sono stati coordinati dalla vice presidente Capotondi, a cui hanno preso parte i Presidenti del Consiglio direttivo, il segretario Emanuele Paolucci, l’amministratore della Calcio Servizi Marco Scianò, i Vice Presidenti Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon e il presidente Francesco Ghirelli. Alla fine di un confronto ampio sui tanti temi della riforma, si è stabilito di dare piena disponibilità al Presidente della FIGC Gabriele Gravina. La scelta primaria e’ di ragionare a sistema per affrontare le riforme, la Lega Pro da’ ampia disponibilità sapendo che deve prevalere l’interesse generale rispetto a quello, legittimo, ma di parte. A tal fine si è chiesto un incontro al Presidente Gravina per rappresentare tale impostazione e rappresentargli l’idea di un sistema calcio attrattivo e sostenibile. E’ fermo il sostegno della Lega Pro ad una sua ricandidatura per il prossimo quadriennio.