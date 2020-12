Lega Pro, Ghirelli si ricandida alla presidenza

Il presidente uscente Francesco Ghirelli, ha depositato la sua candidatura per il rinnovo dei vertici della Lega Pro che si svolgerà nell’assemblea in programma per il prossimo 12 gennaio. Ghirelli ha designato come candidati alla vicepresidenza Luigi Ludovici e Marcel Vulpis.