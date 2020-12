Recupero: il Livorno sbanca Vercelli

mercoledì, 16 dicembre 2020, 16:49

Netta vittoria per il Livorno, che domenica prossima ospiterà i rossoneri, nel recupero valido per la quattordicesima di andata. Gli amaranto hanno battuto in trasferta la Pro Vercelli per 2-0 con reti di Murilo e Braken sulle ali dell'entusiasmo per le notizie di una schiarita societaria. Con questa gara, il calendario del girone A della Serie C torna in perfetta regolarità: al momento non ci sono partite da recuperare.