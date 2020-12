Rinviata Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca-Dinamo Sassari

Altre notizie brevi

sabato, 12 dicembre 2020, 16:56

Si sono conclusi i due incontri del sabato validi per la quindicesima di andata del girone A. Ecco i risultati:

sabato, 12 dicembre 2020, 10:49

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha convocato l’Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società associate per il 12 gennaio prossimo. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente:

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:13

Per commemorare la scomparsa di Paolo Rossi, il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel prossimo fine settimana. Bandiere a mezz’asta in via Allegri, nel palazzo sede della FIGC, e al Centro Tecnico Federale...

venerdì, 11 dicembre 2020, 07:09

Fine settimana, quello che va a iniziare, in cui nel girone A della Serie C si disputerà la quindicesima di andata. Ecco tutte le gare in programma: