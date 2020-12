Social Pro League: al via la seconda giornata della fase a gironi

martedì, 1 dicembre 2020, 14:46

Al via la seconda giornata della fase a gironi della Social Pro League. Dopo la prima settimana di gioco, in cui i tifosi hanno potuto votare per la propria squadra del cuore, si sono delineate le classifiche provvisorie dei tre gironi di Lega Pro. Ecco i primi aggiornamenti sulla classifica, GIRONE A: la Carrarese è la capolista di questa prima settimana, in vetta con 16 punti. Ben tre squadre, Alessandria, Pro Vercelli e Olbia, condividono il secondo posto, tutte a quota 4 punti. Il Novara, con 3 punti, chiude la top 3 del Girone A. Il quarto posto appartiene ad Albinoleffe e Giana Erminio, squadre che hanno entrambe totalizzato 2 punti. Questi i risultati provvisori della fase a gironi, che durerà fino al 27 dicembre, ma Social Pro League è appena iniziata. Potete supportare e votare la vostra squadra del cuore tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ Il 26 aprile 2020, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html