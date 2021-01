LND, Sibilia confermato presidente

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:36

L’Assemblea ordinaria elettiva delle società della Serie D hanno designato all’unanimità il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia quale candidato unico alla Presidenza della LND anche per il prossimo quadriennio. Le 104 società presenti o rappresentate con delega hanno indicato sempre all'unanimintà Ettore Pellizzari come candidato vice presidente vicario, Stella Frascà e Daniele Ortolano come consiglieri federali nazionali.