Lutto in casa rossonero, muoiono sorella e padre di un tifoso rossonero

Altre notizie brevi

giovedì, 14 gennaio 2021, 08:17

Ultima di andata per il girone A della Serie C nell'ormai imminente fine settimana. Ecco il programma completo delle gare:

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:42

La Lega Pro ha definito il giorno del recupero della gara tra Alessandria e Como valida per la 18° di andata: si giocherà mercoledì 20 genaio alle ore 15.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 09:42

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice dello scontro diretto saranno i tifosi, che voteranno la propria squadra del cuore permettendole di accedere agli ottavi di finale.

martedì, 12 gennaio 2021, 16:00

Il giudice sportivo della Serie C ha fermato per un turno Davide Guglielmotti del Renate che dunque non sarà disponibile per la gara di sabato contro i rossoneri.