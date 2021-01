Mercato in uscita, Molinaro potrebbe finire alla Fidelis Andria o all'estero

martedì, 26 gennaio 2021, 12:44

Interesse di diversi club per Salvatore Molinaro. Prima una squadra di Serie A maltese, poi è arrivata la Fidelis Andria che milita in Serie D. Vedremo se il giocatore prenderà in esame questo tipo di opzioni oppure se deciderà di restare alla corte di mister Giovanni Lopez, anche se, onestamente, è un po’ chiuso. Manca meno di una settimana alla conclusione del calciomercato e se succederà qualcosa, non potrà che accadere in questi giorni. Questo vale per l’attaccante rossonero ma anche per altri giocatori che attualmente trovano poco spazio nella Lucchese.