Prima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:31

E' Moreno Longo il nuovo allenatore dell'Alessandria: la società piemontese ha ufficializzato il contratto che legherà il tecnico ai grigi sino al 2023 al posto dell'esonerato Angelo Gregucci.

giovedì, 21 gennaio 2021, 15:09

La sconfitta nel recupero con il Como è costata la panchina al tecnico dell'Alessandria Angelo Gregucci che è stato esonerato oggi insieme al suo vice Marco Martini.

mercoledì, 20 gennaio 2021, 17:50

Seduta pomeridiana per i rossoneri: sono rientrati in gruppo Petrovic e Marcheggiani mentre Bianchi sta lavorando ancora a parte. Non ha lavorato con i compagni Molinaro che ieri ha subito una forte contusione. Anche Benassi sta lavorando a parte così come Moreo, Convitto, Ceesay, Lo Curto e Falivene, a proposito...

mercoledì, 20 gennaio 2021, 16:49

Nel recupero valido per la diciottesima di andata, il Como ha espugnato il Moccagatta di Alessandria, battendo per 2-0 la formazione grigia e consolidando il secondo posto in classifica.