Qui Acquedotto: i rossoneri riprendono la preparazione

martedì, 19 gennaio 2021, 18:44

La squadra si è ritrovata all'Acquedotto per un allenamento pomeridiano ed ha fatto un lavoro di forza, prima sul campo 1 e poi in "gabbia". Sta prendendo confidenza con i compagni l'ultimo arrivato Zennaro, che domenica dovrebbe essere convocato. A proposito della trasferta di Crema, bisogna sottolineare che con Meucci squalificato per una giornata, il tecnico dovrà scegliere chi far giocare come mediano davanti alla difesa; chissà che non possa scoccare l'ora di Cruciani che si è completamente ristabilito e sta lavorando con grande intensità. Per domani è prevista ancora una seduta pomeridiana all'Acquedotto.