Qui Lecco, in due sul piede di partenza

Altre notizie brevi

sabato, 2 gennaio 2020, 16:24

Una parte della rosa rossonera ha ricominciato a lavorare e ci riferiamo a Convitto, Molinaro, Forciniti, Dumancic, Falivene, Lionetti, Caccetta, Cellamare e Lo Curto. Insomma, tutti quei giocatori che non erano rientrati lo scorso 28 dicembre a cui la società aveva concesso di prolungare le vacanze vista la distanza delle...

giovedì, 31 dicembre 2020, 16:08

Il Comitato 4.0, di cui fa parte anche la Lega Pro, esprime soddisfazione per il via libera al credito di imposta sulle sponsorizzazioni, il cui decreto attuativo è stato firmato dal premier Giuseppe Conte, dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:27

La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per la gara Lecco-Lucchese l'anticipo del fischio d'inizio alle ore 15.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:48

Il presidente uscente Francesco Ghirelli, ha depositato la sua candidatura per il rinnovo dei vertici della Lega Pro che si svolgerà nell’assemblea in programma per il prossimo 12 gennaio. Ghirelli ha designato come candidati alla vicepresidenza Luigi Ludovici e Marcel Vulpis.