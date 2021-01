Seconda di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 29 gennaio 2021, 15:31

Sulla decisione federale di permettere il posticipo del pagamento degli stipendi ai calciatori, dice la sua anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “In Consiglio Federale si è correttamente deciso di rispettare la scadenza del 16 febbraio pv per il pagamento degli emolumenti e nel contempo si è preso...

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:15

Gradita visita per i giocatori rossoneri, questa mattina, presso l’abitazione del grande tifoso ed appassionato Luca Mandoli, dove è stato allestito un vero e proprio museo dedicato alla Lucchese, uno spazio intriso di storia rossonera con maglie, foto, gadget e ricordi legati a questi colori.

giovedì, 28 gennaio 2021, 13:40

Nuovo arrivo in casa Novara che ha raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mirko Bortoletti. Il centrocampista, classe 1998, ha giocato la prima parte del campionato nell’Arezzo, siglando 3 reti in 10 presenze.

giovedì, 28 gennaio 2021, 13:35

La società Lucchese 1905, unitamente a staff, squadra e collaboratori, porge le più sentite condoglianze al mister Giovanni Lopez per la scomparsa del padre, Luciano, e si unisce con grande vicinanza e affetto al dolore di tutta la famiglia.