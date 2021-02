Giudice sportivo, fermato per un turno della Pro Patria

Altre notizie brevi

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:34

Samuele Signori, che nel mercato di gennaio era rientrato all'Atalanta dopo aver collezionato in maglia rossonera 4 presenze ed 1 rete, è finito in Serie D nel girone D alla Marignanese. Mentre Winston Ceesay e Francesco Falivene sono ancora svincolati.

lunedì, 15 febbraio 2021, 14:09

Lucchese-Pro Patria, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi. Giaccaglia sarà coadiuvato da Mauro Dell'Olio e Fabio Pappagallo di Molfetta.

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:19

Utilizzare la crisi prodotta dal Covid-19 per definire una visione, una missione e un modello di business sostenibile. Lega Pro ha presentato oggi il Piano Strategico 2021 – 2024, un percorso di sviluppo con una visione che connota la stessa lega non solo sotto il profilo agonistico ma anche come...

domenica, 14 febbraio 2021, 18:25

Si sono concluse le quattro gare domenicali in programma per la quinta di ritorno. Ecco i risultati: