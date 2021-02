Nel recupero l'Olbia affonda la Pro Sesto

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 febbraio 2021, 12:11

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giorgio Heller, Rosario Carrano e Antonio Mastrangelo, rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e sindaco unico del Livorno Calcio (Girone A di Serie C), per una serie di irregolarità in ordine...

martedì, 23 febbraio 2021, 16:26

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 244/DIV del 07.01.2021, ha disposto per la gara Lucchese-Olbia il calcio di inizio alle ore 16,30, sempre di sabato prossimo 27 febbraio.

martedì, 23 febbraio 2021, 16:04

Con il cartellino giallo rimediati a Alessandria nella gara contro la Juventus B, il difensore rossonero Daiele Solcia è entrato in diffida: al prossimo giallo, scatterà la squalifica

martedì, 23 febbraio 2021, 13:27

Lucchese-Olbia, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Davide Moriconi di Roma 2. Moriconi sarà coadiuvato da Gabriele Bertelli di Busto Arsizio e Ciro Di Maio di Molfetta. Quarto uomo sarà Matteo Gualtieri di Asti.