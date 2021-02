Sesta di ritorno, Giana-Pro Sesto rinviata a data da destinarsi

mercoledì, 17 febbraio 2021, 12:15

La Lega Pro, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 16.02.2021 dalla società Pro Sesto; - delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive - Regione Lombardia - ATS MILANO - Città metropolitana che ha rilevato “a seguito del riscontro di due ulteriori casi Covid dopo gli otto già rilevati la scorsa settimana” la presenza di cluster in corso di evoluzione, - della successiva comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive - Regione Lombardia - ATS MILANO - Città metropolitana nella quale ha evidenziato che “La progressione della trasmissione con ultimo caso il 15/02 evidenzia che il focolaio è ancora attivo”; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Giana Erminio-Pro Sesto, in programma mercoledì 17 febbraio 2021, Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola, venga rinviata a data da destinarsi.