Ottava di ritorno, nel posticipo l'Alessandria batte la Carrarese

lunedì, 1 marzo 2021, 20:03

Alessandria-Carrarese, posticipo del lunedì valido per l'ottava di ritorno, è terminata con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa. I marmiferi, con questa sconfitta, escono almeno momentaneamente dalla griglia play off dove entra il Grosseto.