Panati nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

lunedì, 1 marzo 2021, 20:03

Alessandria-Carrarese, posticipo del lunedì valido per l'ottava di ritorno, è terminata con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa. I marmiferi, con questa sconfitta, escono almeno momentaneamente dalla griglia play off dove entra il Grosseto.

lunedì, 1 marzo 2021, 19:48

Con il cartellino giallo rimediato contro l'Olbia, il difensore rossonero Aniello Panariello è entrato in diffida: alla prossima ammonizione verrà squalificato.

lunedì, 1 marzo 2021, 14:57

I quarti di finale della Social Pro League sono in pieno svolgimento. Le squadre che hanno passato il turno negli ottavi di finale sono ora impegnate nella nuova fase di gioco del campionato social dedicato alla Serie C.

lunedì, 1 marzo 2021, 13:30

Albinoleffe-Lucchese, in programma mercoledì prossimo a Gorgonzola, sarà diretta da Matteo Centi della sezione AIA di Viterbo. Centi sarà coadiuvato da Lorenzo Poma di Trapani e Francesco Cortese di Palermo. Quarto uomo sarà Michele Morinaroli di Piacenza.