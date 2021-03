Recupero Olbia-Como: si giocherà il 24 marzo

Altre notizie brevi

venerdì, 5 marzo 2021, 08:06

Lucchese-Pontedera, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Davide Tremolada della sezione AIA di Monza. Tremolada sarà coadiuvato da Maicol Ferrari di Rovereto e da Egidio Marchetti di Trento. Quarto uomo sarà Kevin Bonacina di Bergamo.

giovedì, 4 marzo 2021, 16:49

Si sono conclusi i due posticipi validi per la nona di ritorno nel girone A. Ecco i risultati:

giovedì, 4 marzo 2021, 10:44

Ancora un lutto per il tecnico della Lucchese Giovanni Lopez che a pochissimo tempo dalla morte del padre ha visto scomparire anche la madre Pina proprio nella giornata di ieri mentre era impegnato a Gorgonzola con i rossoneri. Al tecnico le condoglianze di tutta la redazione di Gazzetta Lucchese.

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:45

Si sono tutte concluse le gare odierne valide per la nona di ritorno. Ecco i risultati in attesa degli ultimi due match in programma domani: