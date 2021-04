Finale della Social Pro League: Modena in vantaggio per 5 a 4 contro la Lucchese

lunedì, 26 aprile 2021, 12:36

Ultime 24 ore prima della fine di questa edizione della Social Pro League. La finale tra Lucchese e Modena è in fase di chiusura: i due club si stanno dando battaglia nel round finale del gioco social dedicato alla Serie C. Al momento, Modena si trova in vantaggio per 5 a 4 contro la Lucchese, rendendo adesso più complicata, ma non impossibile, un'eventuale rimonta da parte delle Pantere. Mancano solo 24 ore al termine della competizione, ma c'è ancora del tempo per votare per la propria squadra del cuore e per permetterle di vincere questa edizione della Social Pro League. Potete supportare e votare le squadre di Serie C tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league Sarà possibile votare per il proprio club fino alle ore 23.59 di oggi, 26 aprile 2021, giorno di chiusura della competizione. Nella giornata di domani, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html