Giudice sportivo: cinque squalificati nel Lecco

Altre notizie brevi

giovedì, 22 aprile 2021, 19:04

Mancano solo cinque giorni alla fine di questa edizione della Social Pro League. La finale tra Lucchese e Modena è in pieno svolgimento: i due club si stanno dando battaglia nel round finale del gioco social dedicato alla Serie C.

giovedì, 22 aprile 2021, 17:00

E' terminata sul risultato di 1-1 la gara di recupero valida per la tredicesima di ritorno tra Juventus B e Olbia. Con questo recupero, manca soltanto Pontedera-Pro Vercelli per mettere in pari il calendario del girone A.

giovedì, 22 aprile 2021, 14:29

Diego Checchi, giornalista di Gazzetta Lucchese, sarà l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli

giovedì, 22 aprile 2021, 07:49

Il Filecchio Women ASD, squadra femminile che milita nella Serie C interregionale affiliata alla Lucchese, il prossimo 2 maggio, a meno di novità impreviste, giocherà la sua partita di campionato contro la Pistoiese al "Porta Elisa", a testimonianza del fatto che tra le due società c'è grande collaborazione.