Recuperi, finisce in parità tra Juventus B e Olbia

giovedì, 22 aprile 2021, 17:00

E' terminata sul risultato di 1-1 la gara di recupero valida per la tredicesima di ritorno tra Juventus B e Olbia. Con questo recupero, manca soltanto Pontedera-Pro Vercelli per mettere in pari il calendario del girone A.