Recuperi, vince l'Olbia, pareggia la Pistoiese

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 aprile 2021, 12:41

Finale della Social Pro League: le due sfide dirette della semifinale hanno eletto vincitrici Lucchese e Modena, che adesso si stanno dando battaglia nel round finale del nostro gioco social dedicato alla Serie C. In semifinale, la Lucchese ha avuto la meglio sulla Casertana, grande veterana della Social Pro League,...

martedì, 6 aprile 2021, 13:33

Maikol Benassi, capitano della Lucchese, con il cartellino giallo rimediato a Piacenza, è entrato in diffida. Alla prossima ammonizione sarà fermato per un turno.

martedì, 6 aprile 2021, 13:30

Lucchese-Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gianpiero Miele della sezione AIA di Nola. Miele sarà coadiuvato da Khaled Bahri di Sassari e da Andrea Niedda di Ozieri. Quarto uomo, Valerio Maranesi di Ciampino.

lunedì, 5 aprile 2021, 19:39

Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero, sarà ospite della prossima puntata di Curva Ovest, in programma giovedì alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.