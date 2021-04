Terzultima di ritorno, concluse le gare della sera: perde la Pistoiese, pareggia la Giana

Altre notizie brevi

lunedì, 19 aprile 2021, 16:49

La Commissione Federale d'Appello ha accolto integralmente il ricorso del Livorno contro la seconda penalizzazione attraverso la quale erano stati tolti ulteriori tre punti alla società labronica il 23 marzo scorso (dopo i primi cinque): dunque il Livorno passa ora a 28 punti (tre in più) e affianca la Lucchese...

lunedì, 19 aprile 2021, 12:59

Manca una sola settimana alla fine di questa edizione della Social Pro League. La finale tra Lucchese e Modena è in pieno svolgimento: i due club si stanno dando battaglia nel round finale del gioco social dedicato alla Serie C. Una sfida agguerritissima quella tra Lucchese e Modena.

domenica, 18 aprile 2021, 19:21

Si sono concluse le prime gare valide per la terzultima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 16 aprile 2021, 16:32

In vista della gara Carrarese-Lucchese, ecco le dichiarazioni del neo tecnico degli apuani attraverso i canali ufficiali della società gialloblù: "Il mio battesimo è di fuoco, in una gara importante per lo più in un derby e in una sfida in cui ci si gioca tanto per il futuro delle...