Terzultima di ritorno, rinviata Pontedera-Pro Vercelli

Altre notizie brevi

venerdì, 16 aprile 2021, 16:32

In vista della gara Carrarese-Lucchese, ecco le dichiarazioni del neo tecnico degli apuani attraverso i canali ufficiali della società gialloblù: "Il mio battesimo è di fuoco, in una gara importante per lo più in un derby e in una sfida in cui ci si gioca tanto per il futuro delle...

giovedì, 15 aprile 2021, 18:56

Guido Pagiuca non è più l'allenatore della Pianese, l'ex tecnico rossonero è stato esonerato per motivi disciplinari come recita il comunicato stampa della società bianconera che di riportiamo di seguito. La decisione è maturato dopo che il trainer è stato squalificato per tre giornate nella gara di domenica scorsa contro...

giovedì, 15 aprile 2021, 18:38

Terzultima di ritorno in Serie dove nel girone A si giocheranno tutte le gare di domenica. Ecco il programma completo:

mercoledì, 14 aprile 2021, 16:54

Nel recupero valido per la nona di ritorno, l'Olbia, sul proprio terreno, ha travolto per 3-0 il Como che rimane comunque primo con un punto di vantaggio sulla Pro Vercelli.