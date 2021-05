Basket Le Mura, rescissione del contratto per Orsili

Altre notizie brevi

sabato, 22 maggio 2021, 19:27

Concluse le gare di ritorno dei play out per la salvezza in Serie C. Ecco i risultati che hanno decretato le prime due squadre retrocesse (Ravenna e Bisceglie), visto che tra Fano e Imolese deve ancora essere giocata la gara di ritorno.

sabato, 22 maggio 2021, 15:38

La Supercoppa di C 2020-2021, il trofeo che si disputano le tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi, è andata alla Ternana che ha battuto il Perugia nella terza e decisiva partita. L'altra formazione che ha partecipato è stata il Como.

venerdì, 21 maggio 2021, 16:25

Il Pontedera annuncia di aver raggiunto l’accordo con il mister Ivan Maraia per il rinnovo del contratto fino a giugno 2022. Il tecnico siederà sulla panchina Granata per la sua quinta stagione consecutiva. Insieme al tecnico sono stati confermati anche Federico Vettori, come vice-allenatore, e Claudio Giuntoli come preparatore atletico.

giovedì, 20 maggio 2021, 13:12

Play off, ecco il sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Lega Pro, landata si giocherà domenica 23 maggio, il ritorno mercoledì 26 maggio. Ecco le gare in programma: