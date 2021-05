Calcio sempre più di elite: la serie C non ammessa alla Coppa Italia

giovedì, 6 maggio 2021, 07:50

Nel corso del Consiglio di Lega di serie A è stato deciso il nuovo formato della Coppa Italia: il torneo, fin dalla prossima edizione, avrà 40 squadre partecipanti, 20 di Serie A e 20 di Serie B. L'inizio è fissato per il 15 agosto 2021, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di Serie A. Le squadre di serie C sono dunque escluse. Dura la presa di posizione del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha anche annunciato che verrà seguita ogni strada per salvaguardare la presenza delle squadre di terza divisione: "La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema. Innovare è giusto, ma salvando la coesione del sistema calcio".