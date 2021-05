L'ex rossonero Falcone sarà riscattato dalla Sampdoria

Wladimiro Falcone, l'ex rossonero che ha trascorso la stagione appena terminata nel Cosenza retrocesso in C, verrà con ogni probabilità controriscattato dalla Sampdoria: lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A quel punto, la società blucerchiata inizierà le trattative per la sua nuova destinazione.