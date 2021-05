L'ex Lombardo: "Il dispiacere per la retrocessione è moltissimo, spero nel ripescaggio"

mercoledì, 5 maggio 2021, 08:22

L'ex rossonero Mattia Lombardo è tornato a parlare di Lucchese nel corso di una lunga intervista rilasciata a www.tuttoc.com dove ha speso ancora una volta parole bellissime: "Il dispiacere è moltissimo. Spero che ci possano essere le condizioni di un ripescaggio per far tornare la Lucchese nei professionisti, e giocare dove merita, in vista anche di eventuali riforme future che potrebbero accadere molto presto. Se a San Benedetto ho trovato uguaglianze con Lucca? Come è successo a lucca siamo andati avanti grazie ai tifosi. In primis devo ringraziare i tifosi della Sambenedettese per l’aiuto che ci hanno dato fino ad ora per affrontare le trasferte e le spese extra come i tamponi. Il calcio è bello grazie alla passione dei tifosi, quindi li aspettiamo presto allo stadio. A quelli della Lucchese, con cui sono legato particolarmente per la grandissima stagione fatta poco tempo fa, posso solo dire di tenere duro e di preservare l’affetto che hanno per la propria squadra e i propri colori fino alla fine perché presto arriveranno anche soddisfazioni".