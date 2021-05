Russo a Tuttoc.com: "Ci iscriveremo in D, ma se ci sarà la possibiltià di riammissione non ci faremo trovare impreparati"

Altre notizie brevi

martedì, 11 maggio 2021, 14:29

E' in programma lunedì 17 maggio la riunione del Consiglio Federale. I lavori, che si svolgeranno in modalità videoconferenza, avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione del 26 aprile; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; approvazione del Bilancio Consuntivo...

lunedì, 10 maggio 2021, 13:26

La Lega Pro ha deciso di far slittare le date del secondo turno dei play off, dopo che è stato segnalato un focolaio covid nella Virtus Verona, con ben 10 positivi e il rinvio del match contro la Triestina.

domenica, 9 maggio 2021, 19:26

Si è disputato il primo turno dei play off di serie C con gare di sola andata. Ecco i risultati (in maiuscolo le squadre che accedono alla fase successiva):

sabato, 8 maggio 2021, 21:59

La prima gara valida per la Supercoppa di serie C tra Perugia e Como è terminata sul punteggio di 2-1 per gli umbri. Alla competizione che vede in campo le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi partecipa anche la Ternana.