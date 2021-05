Serie C, nella prossima stagione i gironi verranno composti su base orizzontale

Altre notizie brevi

domenica, 30 maggio 2021, 21:50

Si sono tutte concluse le gare di andata valide per il secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Ecco i risultati:

sabato, 29 maggio 2021, 21:21

E' il Fano la terza retrocessa dai play out: i marchigiani hanno concluso sull'1-1 la gara contro l'Imolese che in virtù del miglior piazzamento resta in C, serie D invece per i granata.

giovedì, 27 maggio 2021, 13:00

La Lega Pro ha reso noti gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale dei play off. Ecco le gare in programma con andata il 30 maggio e il ritorno il 2 giugno:

mercoledì, 26 maggio 2021, 22:34

Si sono concluse tutte le gare valide per i ritorni del primo turno della fase nazionale. Ecco i risultati con in maiuscolo chi passa alla fase successiva: