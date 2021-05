Supercoppa di C: il Perugia batte il Como

Altre notizie brevi

giovedì, 6 maggio 2021, 07:50

Nel corso del Consiglio di Lega di serie A è stato deciso il nuovo formato della Coppa Italia: il torneo, fin dalla prossima edizione, avrà 40 squadre partecipanti, 20 di Serie A e 20 di Serie B.

mercoledì, 5 maggio 2021, 08:22

L'ex rossonero Mattia Lombardo è tornato a parlare di Lucchese nel corso di una lunga intervista rilasciata a www.tuttoc.com dove ha speso ancora una volta parole bellissime: "Il dispiacere è moltissimo. Spero che ci possano essere le condizioni di un ripescaggio per far tornare la Lucchese nei professionisti, e giocare...

martedì, 4 maggio 2021, 21:17

Giuseppe Galderisi, ex tecnico della Lucchese, a TMW Radio ha espresso la sua delusione per quanto accaduto ai rossoneri: "Domenica è successo il patatrac in Toscana con addirittura quattro retrocessioni. La prima delusione per me è stata la discesa in D della Lucchese, squadra a cui sono molto legato.

lunedì, 3 maggio 2021, 17:44

L'ultima di campionato che ha certificato la retrocessione della Lucchese, ha regalato un turno di squalifica a Michele Lo Curto e Andrea Maestrelli che erano in diffida e sono stati ammoniti dall'arbitro durante il match contro il Renate.