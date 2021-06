Play off, l'Alessandria torna in serie B grazie ai calci di rigore

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 giugno 2021, 12:46

L’ex rossonero Marcos Espeche ha lasciato la Reggiana per accasarsi al Pontedera dove ha firmato un contratto biennale. Sfumata la possibilità che il giocatore possa tornare in rossonero come avevamo già scritto nei giorni scorsi.

domenica, 13 giugno 2021, 21:13

Tutto rinviato alla gara di ritorno in programma nella prossima settimana: la gara di andata tra Padova e Alessandria valida per l'accesso alla Serie B si è conclusa sul punteggio di 0-0.

venerdì, 11 giugno 2021, 15:38

Dopo l'addio di mister Diana, il Renate riparte da Francesco Parravicini che da oggi è la nuova guida tecnica. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022.

giovedì, 10 giugno 2021, 18:19

La Lega Pro ha reso noti gli orari delle due gare di finale per i play off che saranno trasmesse da Rai Sport: