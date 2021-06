Qui Grosseto, mister Magrini firma il rinnovo

Altre notizie brevi

giovedì, 3 giugno 2021, 07:51

Albinoleffe-Alessandria e Padova-Avellino saranno le due semifinali play off per accedere alla gara che varrà l'ingresso in Serie B. Le di semifinale, con andata e ritorno, si disputeranno il 6 e il 9 giugno, la finale, anch'essa in doppia gara, il 13 e 16 giugno.

mercoledì, 2 giugno 2021, 19:25

Si sono concluse le gare di ritorno dei quarti di finale per i play off in Serie C. Ecco i risultati e in maiuscolo chi accede alle semifinali:

lunedì, 31 maggio 2021, 17:24

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza.

domenica, 30 maggio 2021, 21:50

Si sono tutte concluse le gare di andata valide per il secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Ecco i risultati: