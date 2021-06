Serie D, scelto il pallone: sarà Nike

Altre notizie brevi

martedì, 22 giugno 2021, 13:02

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato anche di ammodernamenti degli impianti al convegno organizzato insieme all'Istituto per la Competitività (I-Com) dal titolo "Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport nel Recovery Plan": "I nostri stadi sono obsoleti, questo passaggio è essenziale per il recupero di tifosi.

sabato, 19 giugno 2021, 18:30

Alfio Pelliccioni, direttore sportivo che era stato accostato alla Lucchese per più di qualche giorno, ha invece firmato per il Catanzaro, società molto importante della Serie C.

giovedì, 17 giugno 2021, 21:35

L'Alessandria torna in serie B dopo 47 anni: i grigi, nella partita di ritorno della finale play off, hanno vinto ai calci di rigore 5-4 contro il Padova dopo che la gara e i tempi supplementari si erano chiusi sullo 0-0.

mercoledì, 16 giugno 2021, 12:46

L’ex rossonero Marcos Espeche ha lasciato la Reggiana per accasarsi al Pontedera dove ha firmato un contratto biennale. Sfumata la possibilità che il giocatore possa tornare in rossonero come avevamo già scritto nei giorni scorsi.