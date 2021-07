L'ex segretaria rossonera Marcella Ghilardi va alla Sampdoria Women

Altre notizie brevi

martedì, 13 luglio 2021, 21:46

Giovedì 15 luglio si terrà la riunione del Consiglio Federale. I lavori avranno inizio alle ore 12 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 7 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; esame dei ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali...

martedì, 13 luglio 2021, 13:23

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso noti i nominativi dei direttori di gara promossi dalla CAN D alla CAN C e dunque abilitati, dalla stagione 2021/22, a dirigere le sfide del campionato di Serie C. Venti, in totale, i nuovi fischietti ad aver fatto il salto di categoria:

venerdì, 9 luglio 2021, 23:21

L'ex rossonero Roberto Convitto pare essere molto vicino ad una società di Serie D toscana, la Pianese, dopo la buona seconda parte di campionato disputata alla Sanremese in Serie D. Convitto è un giocatore che in Serie D è appetito da molte squadre.

venerdì, 9 luglio 2021, 21:02

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto il punto sui diritti televisivi in Serie C intervenendo nel corso della trasmissione 'Contropiede', andata in onda su Tcf tv, ha sottolineato: "Stiamo definendo l'intesa per la prossima stagione con Eleven Sports per lo streaming, in più due partite andranno sulla Rai.