Coppa Italia, Legnago-Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

martedì, 17 agosto 2021, 17:50

L'F.C. Legnago Salus, in merito alla gara di sabato 21 agosto, ore 17.30, contro la Lucchese, valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, comunica le modalità di vendita dei biglietti che saranno disponibili da domani pomeriggio con le seguenti tariffe:

PREVENDITA (online sul sito Viva Ticket, nei punti autorizzati VivaTicket o presso la biglietteria dello stadio comunale “Mario Sandrini”)

TRIBUNA Locali

Tribuna Centrale coperta € 20,00;

Tribuna Centrale coperta ridotto donne, Over 65 e Under 14 € 15,00;

Tribuna Laterale coperta nord – sud € 15,00;

Tribuna Laterale coperta nord – sud ridotto donne, over 65 Under 14 € 10,00

Tribuna Parterre coperta € 10,00;

Tribuna Parterre coperta ridotto donne, Over 65 e Under 14 € 5,00;

DISTINTI Ospiti

Intero € 10,00;

Ridotto donne, Over 65 e Under 14 € 5,00;

GIORNO GARA

TRIBUNA Locali

Tribuna Centrale coperta € 25,00;

Tribuna Centrale coperta ridotto donne, Over 65 e Under 14 € 20,00;

Tribuna Laterale coperta nord – sud € 20,00;

Tribuna Laterale coperta nord – sud ridotto donne, over 65 Under 14 € 15,00

Tribuna Parterre coperta € 15,00;

Tribuna Parterre coperta ridotto donne, Over 65 e Under 14 € 10,00;

Per l’accesso all’impianto nel giorno dell’evento, sarà necessario esibire, oltre al tagliando regolarmente acquistato, sia il c.d. Green Pass, sia un documento di identità. Sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina.