Imolese in campo con le maglie del settore giovanile

Altre notizie brevi

domenica, 22 agosto 2021, 07:20

Flavio Bianchi, ex attaccante rossonero della scorsa stagione, ha esordito in serie A alla prima di campionato contro i campioni in carica dell'Inter a San Siro. Per Bianchi, tutto il secondo tempo in campo in una gara vinta però nettamente dai nerazzurri per 4-0.

venerdì, 20 agosto 2021, 20:09

L'ex portiere rossonero Giacomo Pozzer ha firmato un contratto che lo lega alla Juve Stabia, la società campana ha acquisitio a titolo definitivo il suo cartellino dall'Inter.

venerdì, 20 agosto 2021, 11:31

In vista del Legnago, prima gara di Coppa Italia, la formazione di mister Pagliuca non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quella vista ieri contro il Seravezza, unica eccezione potrebbe essere Papini come quarto di destra con Corsinelli impiegato come mezz’ala destra visto che Lovisa non è ancora tesserato...

mercoledì, 18 agosto 2021, 16:30

Per il settimo anno consecutivo, Eleven Sports è broadcaster ufficiale di tutto il campionato di Serie C. Sarà il ritorno della Coppa Italia ad aprire la stagione: una settimana prima dell'avvio del campionato è in calendario, infatti, l'appuntamento con la Coppa Italia che sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.