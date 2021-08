Imolese-Lucchese, ecco come acquistare i biglietti

venerdì, 27 agosto 2021, 12:42

In occasione della gara Imolese Calcio 1919 – LUCCHESE, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di biglietteria e accesso per domenica 29 agosto alle ore 20.30. Ai tifosi ospiti sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura. I tifosi della società LUCCHESE CALCIO potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 8,00 più diritto di prevendita: on – line sul sito http://www.etes.it

Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando/pass, anche il Green Pass (o in formato cartaceo o in formato digitale).

La certificazione verde COVID-19 si ottiene:

• Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

• Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

Come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato. In ogni settore i posti NON utilizzabili (la capienza consentita è del 50% per ciascun settore con sistemazione “a scacchiera”) saranno contrassegnati. I minori di 12 anni potranno accedere allo stadio SOLO se accompagnati. Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.