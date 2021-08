La Coppa Italia di C su Eleven Sports

mercoledì, 18 agosto 2021, 16:30

Per il settimo anno consecutivo, Eleven Sports è broadcaster ufficiale di tutto il campionato di Serie C. Sarà il ritorno della Coppa Italia ad aprire la stagione: una settimana prima dell'avvio del campionato è in calendario, infatti, l'appuntamento con la Coppa Italia che sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. Si parte giovedì 19 agosto alle 20.45 con Pescara-Olbia, sabato poi un vero e proprio assaggio di ciò che riserveranno i prossimi weekend con ben 19 partite in programma tra cui quella della Lucchese. Sarà anche l'esordio della Serie C sulla nuova piattaforma Eleven (www.elevensports.com e non più .it) e sulle nuove app per iOS e android appena lanciate.