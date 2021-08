Mercato, Dumbravanu raggiunge i rossoneri in ritiro a Porcari

domenica, 8 agosto 2021, 19:45

Si è aggiunto al gruppo Daniel Dumbravanu, difensore centrale moldavo classe 2001 vicinissimo alla firma. Arriverà in prestito dal Genoa dove ha esordito lo scorso anno in Coppa Italia ed è stato convocato diverse volte in campionato. Con lo Zaria Balti, squadra Moldava, ha giocato 2 gare in Europa League e altrettante nel massimo massimo campionato. I dirigenti del Genoa credono molto in lui: a Lucca arriva un ottimo prospetto.