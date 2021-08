Tar, secondo Nicola Binda, bocciato il ricorso anche della Sambenedettese

Altre notizie brevi

martedì, 3 agosto 2021, 08:01

Dopo aver risolto il contratto con la Vis Pesaro, Francesco Marcheggiani, pur avendo diverse opportunità dalla Serie C, ha deciso di ripartire dalla Serie D e di tornare proprio nel Rieti dove aveva fatto grandi cose.

lunedì, 2 agosto 2021, 18:55

Sarà necessario attendere la mattinata di domani, martedì 3 agosto, per cooscere la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dal Chievo he ha impugnato la decisione di escluderlo dalla serie B: a darne notizia, via Twitter, è stato Nicola Binda, firma de La Gazzetta dello Sport.

lunedì, 2 agosto 2021, 15:45

Nel pomeriggio di domani (martedì 3 agosto), le rose della Lucchese calcio 1905 maschile e femminile si sottoporranno alla vaccinazione anti-Covid, insieme agli altri tesserati e collaboratori della società. I giocatori della Lucchese verranno vaccinati domani a partire dalle ore 15 al terzo piano dell'edificio A della Cittadella della Salute...

venerdì, 30 luglio 2021, 23:45

Daniele Solcia, lo scorso anno alla Lucchese, ha firmato per il Seregno. Con i rossoneri aveva disputato 23 volte gare in serie C. Solcia arriva in prestito dall'Atalante.