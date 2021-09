Ancona-Lucchese, dirige Scarpa di Collegno

Altre notizie brevi

martedì, 21 settembre 2021, 15:23

Mattia Bortolussi è tornato a parlare di Lucchese nel corso di una lunga intervista rilasciata a SuperNews: "La seconda stagione trascorsa a Lucca è stata importante e travagliata. Ero il capitano di una squadra che, ad un certo punto, si è ritrovata senza una società alle spalle.

martedì, 21 settembre 2021, 12:52

La Fermana comunica ufficialmente di aver affidato l’incarico di guidare la prima squadra a Giancarlo Riolfo che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Al suo fianco ci sarà Paolo Pantera, che collabora con lui da anni.

martedì, 21 settembre 2021, 12:49

In occasione della gara Ancona Matelica-Lucchese, prevista per sabato 25 settembre ore 14:30, I tifosi rossoneri potranno acquistare in prevendita i biglietti nella Curva Sud (settore ospiti) al prezzo di € 10,00 + ddp. + comm.

lunedì, 20 settembre 2021, 16:54

A seguito degli accordi intraprese tra le due società, Lucchese-Teramo, prevista per il turno infrasettimanale del 28 settembre prossimo, si giocherà alle ore 18.