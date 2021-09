Ancona-Lucchese, ecco come acquistare i tagliandi del settore ospiti

martedì, 21 settembre 2021, 12:49

In occasione della gara Ancona Matelica-Lucchese, prevista per sabato 25 settembre ore 14:30, I tifosi rossoneri potranno acquistare in prevendita i biglietti nella Curva Sud (settore ospiti) al prezzo di € 10,00 + ddp. + comm. serv entro le 19 di venerdì 24/09/2021 sul sito : https://www.diyticket.it/events/Sport/5493/ancona-matelica-lucchese e/o presso le ricevitoria Sisal autorizzate. Il Ridotto Under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti) costerà 7+ddp. + comm.serv euro mentre per gli Under 10 (10 anni non compiuti) l'ngresso è gratuito: basta inviare una richiesta su whatsapp allo 060406 o all’indirizzo assistenza@diyticket.cloud indicando i dati del minore. Obbligatorio, come noto, il green pass.