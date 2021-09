La Lucchese: "Paolo per oltre mezzo secolo un riferimento per tutti i supporter"

Altre notizie brevi

sabato, 4 settembre 2021, 20:47

"Nella persona di Eugenio Spadoni (grande amico di Paolo), tutto il consiglio direttivo del Club, si unisce nelle condoglianze alla famiglia per la grave perdita. Ciao Paolo, grande tifoso rossonero", così il Lucchese Club Camigliano sulla scomparsa di Paolo Carina.

sabato, 4 settembre 2021, 08:47

Divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma allo stadio comunale “Porta Elisa”.

venerdì, 3 settembre 2021, 17:55

La Lucchese informa che in via straordinaria, per permettere a tutti i tifosi rossoneri di sostenere i propri colori, la biglietteria presso il point allo stadio Porta Elisa sarà aperta anche domenica 5 settembre, dalle ore 11 alle ore 15.

venerdì, 3 settembre 2021, 08:24

L'attaccante rossonero Nicola Nanni ha disputato l'intera gara valida per le qualificazioni mondiali tra Andorra e San Marino termiata 2-0 per i padroni di casa. Solo panchina, invece, per Dumbravanu che era impegnato con la Moldavia.