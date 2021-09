Lucchese-Cesena sarà trasmessa anche da Sky

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:48

Tre le gare trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre ci sarà anche la gara di domenica prossima dei rossoneri che al Porte Elisa riceveranno il Cesena con fischio di inizio fissato per le ore 17,30. La gara sarà visibile su Sky Sport 252 (Satellitare) e Sky Sport 485 (Digitale Terrestre).