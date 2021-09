Mondiale, Nanni realizza un gol nella gara con la Polonia

lunedì, 6 settembre 2021, 09:26

Grande soddisfazione per l'attaccante rossonero Nicola Nanni che ha realizzato il gol della bandiera per San Marino nella sconfitta casalinga per 1-7 sùbita contro la Polonia in una gara di qualificazione al prossimo Mondiale. Solo panchina invece per il difensore rossonero Daniel Dumbravanu che con la sua Moldavia ha perso 1-0 in Scozia.