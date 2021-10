Giudice sportivo: Fedato squalificato per un turno, Eklu Shaka entra in diffida

mercoledì, 20 ottobre 2021, 20:20

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Francesco Fedato: il rossonero era in diffida e a Fermo ha rimediato un altro cartellino giallo che lo costringerà a saltare la gara contro la Viterbese che dovrà a sua volta fare a meno di Mario D'Ambrosio, anche lui fermato per una gara. Diffidato Eklu Shaka: al prossimo giallo salterà una gara.