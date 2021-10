Lucchese-Viterbese, arbitra Zucchetti di Foligno

Altre notizie brevi

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:01

Mattia Lombardo ha trovato un accordo annuale con il Teramo. La ufficializzato proprio la società abruzzese. Il laterale classe 1995 ex Lucchese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e sarà già a disposizione di mister Guidi nella partita contro il Cesena

venerdì, 22 ottobre 2021, 15:54

Cambio di orario per il match tra Reggiana e Lucchese in programma il primo novembre prossimo in Emilia: la gara si disputerà alle 17,30 anzichéalle 20.

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:16

La squadra ha svolto una doppia seduta all'Acquedotto e ci sarà da capire se recupererà Frigerio o se Pagliuca riproverà la formazione vista a Fermo, ovviamente con l'eccezione di Nanni al posto dello squalificato Fedato. Potrebbe esserci anche un'altra soluzione sulla quale il tecnico potrebbe lavorare e cioè l'inserimento di...

giovedì, 21 ottobre 2021, 17:57

Undicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma: